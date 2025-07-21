العميد صباحي فرد: قوات الدفاع الجوي تحرس سماء البلاد بيقظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، العميد عليرضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) للدفاع الجوي المشترك، وتحدث معه.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة عن امتنانه وتقديره لصمود قوات الدفاع خلال الحرب المفروضة الصهيونية على البلاد، مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذه القوة المحورية.

قال المسؤول القضائي: على الرغم من استشهاد عدد من رجال الدفاع الجوي دفاعًا عن الوطن، إلا أن شجاعة وتضحيات هؤلاء الرجال الشجعان منعت الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه الشريرة.

كما زار حجة الإسلام بورخاقان مراكز قوات الأمن الخاصة في البلاد عبر الإنترنت.

وفي هذا اللقاء، شكر العميد صباحي فرد حجة الإسلام بورخاقان على حضوره في مركز الدفاع الوطني، وقدم تقريرًا عن آخر مستجدات الدفاع الجوي في البلاد، وقال: إن قوات الدفاع الباسلة تحرس سماء البلاد بعيون مفتوحة وقوة، ليلًا ونهارًا، وبقدرتها القتالية العالية وثقتها بالله تعالى، تسحق المعتدين.

/انتهى/