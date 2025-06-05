الخارجية الإيرانية: الفيتو الأمريكي على قرار وقف الإبادة في غزّة يكرّس التواطؤ مع جرائم الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي على فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية في غزة، ووصف قيام الحكومة الأميركية بمنع صدور هذا القرار بأنه بمثابة استمرار لتواطؤ هذا البلد في جرائم الكيان الصهيوني، وأدان هذا التصرف بشدة.



وأشار بقائي في بيان له إلى أن هذا القرار حظي بدعم 14 من أصل 15 عضواً في المجلس، وكانت أمريكا هي الوحيدة التي عارضته، مضيفاً: إن استخدام الفيتو ضد القرار المقترح الذي يرمي إلى إرغام الكيان الصهيوني على وقف الإبادة الجماعية في غزة، لا يمثل فقط استخفافاً واضحاً من الحكومة الأميركية بإرادة المجتمع الدولي وشعوب المنطقة لوقف جرائم "إسرائيل"، بل يُعدّ أيضاً دليلاً على الانحدار الأخلاقي لصنّاع القرار في أمريكا، وشاهداً على تواطؤهم ومشاركتهم في القتل وجرائم قتل الأطفال في فلسطين المحتلة.



ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى السجل الطويل لأمريكا في منع أي إجراء جاد من مجلس الأمن لمحاسبة الكيان الصهيوني، موضحاً أن الحكومة الأمريكية خلال العقود الماضية استخدمت حق النقض الفيتو أكثر من 50 مرة ضد قرارات مجلس الأمن، في مواجهة إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى فرض القانون ومنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني، ما أدى إلى ترسيخ إفلات كيان الاحتلال من العقاب. وأكد أن هذا السلوك هو بلا شك من الأسباب الرئيسة لاستمرار الاحتلال والإبادة الاستعمارية من قبل "إسرائيل"، وهو ما يضع أمريكا في موقع الشريك المباشر في جرائم الكيان الإسرائيلي.



وذكّر بقائي بمسؤولية جميع الدول والمنظمات الدولية في مواجهة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، داعياً الدول، ولا سيما دول المنطقة والدول الإسلامية، إلى استثمار كل إمكاناتها الفردية والجماعية لإرغام الكيان الصهيوني وداعميه على وقف المجازر في غزة، ومواجهة الخطر المتصاعد الذي يشكّله الكيان الإسرائيلي على السلام والأمن في المنطقة والعالم.



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