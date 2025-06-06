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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ م

الخارجية الايرانية تدين الهجمات الصهيونية على سوريا

الخارجية الايرانية تدين الهجمات الصهيونية على سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على المراكز والبنى التحتية الدفاعية السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وصف هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، مضيفاً: "الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على سوريا تمثل تعدياً واضحاً على سيادة وسلامة الأراضي السورية، وتستهدف تدمير وإضعاف هذا البلد الإسلامي، وهي دليل على طبيعة هذا الكيان الخطيرة والمخالفة للقانون."

وأكد بقائي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء احتلال الكيان الصهيوني لأجزاء مهمة من سوريا، معتبراً أن مسؤولية تصاعد عدم الاستقرار في المنطقة وانتهاك السلام والأمن الدوليين نتيجة عدوان هذا الكيان على دول المنطقة تقع على عاتق الداعمين والمزودين الغربيين له، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958908

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