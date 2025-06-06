إيران تدين عدوان الكيان الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الهجمات الجوية والطائرات المسيرة التي شنها الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية للبنان عشية عيد الاضحى بأنها عدوان واضح على سلامة أراضي لبنان وسيادته، وأدانها بشدة

في إشارة إلى اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على لبنان في ظل صمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المسؤولية المباشرة لضامني وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وفرنسا، وأكد أنه بدون الضوء الأخضر والدعم السافر والخفي من الولايات المتحدة، لا يمكن للكيان الصهيوني أن يستمر في انتهاك القانون بهذه الطريقة المتهورة وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي .

كما أشار بقائي إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في مواجهة انتهاكات السلام والأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، داعيًا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عملية وفقًا لواجباته المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "إن استمرار تمرد الكيان الصهيوني في المنطقة وعدوانه واحتلاله للبنان وسائر الدول الإسلامية يجعل الحقيقة أوضح من ذي قبل، وهي أن السبيل الوحيد لحماية استقلال الدول وسيادتها الوطنية هو تعزيز قدراتها الدفاعية ومقاومة هذا الكيان ".

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