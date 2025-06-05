العدو الإسرائيلي يشن عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء إن 17 غارة من مسيّرات وقصفا من مقاتلات الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء مبانٍ في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، تمهيدا لقصف مواقع زعم الكيان الاسرائيلي، إن حزب الله يستخدمها لتصنيع مسيرات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضربة على الضاحية ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار، وإن الجيش وضع منظومات الدفاع الصاروخية في شمال الاراضي المحتلة على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ، وإن الكيان الصهيوني أبلغ واشنطن مسبقا بضرب بيروت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مسيّرات الاحتلال تحلّق بكثافة الآن في أجواء بيروت، وأن سكان الشمال مطالبون بالاستماع إلى تعليمات ما تسمى الجبهة الداخلية بإسرائيل، وهي قيادة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تعنى بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يستعد لاحتمالية إطلاق نار انتقامي من لبنان ردا على ضرب بيروت.

هذا وزعم جيش الإحتلال في بيان له تزامنا مه هذه الغارات، أنه يهاجم "أهدافا تابعة للوحدة الجوية" في "حزب الله"، في ضاحية بيروت الجنوبية.

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