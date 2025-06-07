الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان علي رضا هاشمي، المدير العام للشؤون الإيرانية في الخارج بوزارة الخارجية، بشدة الإجراء الأخير للحكومة الأمريكية بمنع مواطني إيرانيين وعدة دول أخرى ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

ووصف هاشمي هذا الإجراء بأنه دليل واضح على هيمنة عقلية استعلائية وعنصرية بين صانعي السياسات الأمريكيين، وقال: إن قرار الحكومة الأمريكية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين - لمجرد دينهم وجنسيتهم - لا يدل فقط على العداء العميق لصانعي القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون الإيرانيين في الخارج: إن حرمان مئات الملايين من الأشخاص من حق السفر إلى دولة أخرى - لمجرد جنسيتهم أو دينهم - هو مثال على التمييز العنصري والعنصرية الممنهجة في الهيئة الحاكمة الأمريكية، ويُعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية القائمة على حقوق الإنسان، وسيترتب عليه مسؤولية دولية على الحكومة الأمريكية.

ودعا هاشمي الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى معارضة السياسات الأحادية الجانب التي تنتهك معايير حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة علناً، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين من آثار وعواقب القرار التمييزي للحكومة الأميركية.

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