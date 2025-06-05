الرئيسان الايراني والمصري يؤكدان على استغلال إمكانات الحج بما يتوافق مع المصالح الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان هنأ في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس الحكومة والشعب المصري بمناسبة عيد الاضحى، واعتبر مناسك الحج العظيمة مظهرا لا مثيل له لوحدة وتضامن الأمة الإسلامية، وأكد على استخدام هذه القدرة الاستثنائية لتأمين المصالح المشتركة للدول الإسلامية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى الروحانية التي يتسم بها عيد الأضحى المبارك والتقارب بين الشعوب الإسلامية خلال هذه الأيام، معرباً عن أمله في أن تساهم بركات هذا العيد العظيم في تعزيز الأمن والرخاء والصحة للدول الإسلامية، وخاصة الشعبين العظيمين إيران ومصر.

وأكد بزشكيان أيضا على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المشتركة والتآزر على طريق التنمية والازدهار، ودعا الدول الإسلامية إلى أن تصبح نموذجا للأخوة والتضامن والتفاعل البناء على الساحة العالمية.

وفي إشارة إلى الجرائم المتواصلة واللاإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب المظلوم في غزة، أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة الوحدة والتماسك العملي للأمة الإسلامية في مواجهة هذه الجرائم، ودعا إلى ترجمة المعتقدات والتعاليم الأصيلة للحج دعماً للقضية الفلسطينية وشعب غزة المظلوم.

وأكد بزشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعميق وتوسيع العلاقات مع مصر على كافة المستويات، معرباً عن أمله في أن يتم عقد لقاء ثنائي وبناء مع الرئيس المصري في طهران في المستقبل القريب.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ بدوره عبد الفتاح السيسي الحكومة والشعب الإيراني بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً عزم بلاده الراسخ على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول الإسلامية، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأيد الرئيس المصري مواقف الرئيس الإيراني، ووصف عيد الأضحى بأنه رمز لوحدة وسلامة الأمة الإسلامية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول الإسلامية في ظل هذه المناسبة العظيمة من اتخاذ خطوات فعالة نحو ترسيخ السلام وتوسيع نطاق الأخوة ومواجهة الشر.

وتمنى عبد الفتاح السيسي أيضا التوفيق والنجاح للحكومة والشعب الإيراني الكريم، مؤكدا رغبة مصر في تعميق العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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