بزشكيان يؤكد عزم إيران على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإسلامية وخاصة السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان هنأ في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد ظهر اليوم الخميس، بحلول عيد الأضحى المبارك، وأشاد بالجهود والعمل الجاد الذي تبذله الحكومة السعودية في اقامة مناسك الحج العظيمة وتوفير الظروف للحجاج لأداء مناسكهم في بيت الله الحرام، وخاصة الحجاج الإيرانيين.

واعتبر الرئيس الإيراني المناسك الروحية والإلهية للحج الإبراهيمي مظهراً رائعاً لوحدة المسلمين واجتماع الأمة الإسلامية حول محور الدين والكتاب والنبي الواحد، معرباً عن أمله في أن يلهم هذا الرابط الروحي مزيداً من التماسك في العلاقات بين الدول الإسلامية، وفي ظله تتحقق شرف وكرامة وفخر الأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى.

وأكد بزشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات الودية والأخوة القائمة على المبادئ الدينية وحسن الجوار مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن إيران عازمة على اتخاذ خطوات حازمة نحو تعزيز العلاقات وتعميق التعاون في جميع المجالات وتحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية وضمان السلام والأمن والازدهار للدول الإسلامية.

وجدد الرئيس الايراني شكره وتقديره للحكومة السعودية على استضافة حجاج بيت الله الحرام وجهودها القيمة في إدارة شؤون الحج، ونقل تحياته الحارة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب محمد بن سلمان عن تقديره لرسالة التهنئة من الرئيس الإيراني والتهاني المتبادلة بعيد الأضحى المبارك للحكومة والشعب الإيراني، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العيد الإسلامي العظيم مصدر خير وبركة وازدهار للأمة الإسلامية، وخاصة البلدين العظيمين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي مواقف الرئيس بزشكيان بشأن أهمية الوحدة في العالم الإسلامي، واعتبر الخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات بين البلدين مهمة وقيمة، وقال: "ليس إيران والسعودية فقط، بل جميع الدول الإسلامية ستستفيد من هذا التوجه الإيجابي والتطلعي، ونحن مستعدون لتعزيز التفاعلات وتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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