بزشكيان: على الدول والأمم الإسلامية أن تصرخ مظلومية الشعب الفلسطيني

أفادت وكالة مهر للأنباء قال بزشكيان إن هذه المناسبات المباركة فرصة ثمينة لتوطيد أواصر الأخوة بين الأمم التي تؤمن بكتاب واحد، ونبي واحد، وقبلة واحدة، وتسير على نهج مُثل الإسلام السامية.

في هذا العيد العظيم، على الدول والأمم الإسلامية أن تكون صوت شعب غزة المُضطهد، الذي يُعاني اليوم من أبشع وأقسى الجرائم في التاريخ، في المحافل الدولية، وأن تُدين هذه الجرائم وتُظهر للعالم الوجه الحقيقي لمُدّعي حقوق الإنسان والسلام.

هذا وقال رئيس الوزراء الماليزي خلال هذا الاتصال الهاتفي أتمنى قبول دعوات حجاج بيت الله الحرام، وخاصةً الحجاج الإيرانيين والماليزيين، وآمل أن تستفيد جميع الدول الإسلامية من بركات هذه الشعيرة الدينية العظيمة، وأن تتخذ خطواتٍ نحو كرامة الأمة الإسلامية بمزيد من التآزر والتضامن.

وأضاف: أنا على ثقة بأن إيران وماليزيا، كدولتين مسلمتين شقيقتين، ستتخذان خطواتٍ أكثر فعاليةً نحو تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.