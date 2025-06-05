جلالي: الرئيس الروسي يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نخبة من علماء الروس البارزين مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي في سفارة بلادنا في موسكو، وناقشوا وتبادلوا وجهات النظر حول مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وفي هذا اللقاء، أشار كاظم جلالي إلى توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا وضرورة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقال: "لقد ارتقت العلاقات بين البلدين الآن إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وهناك تبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وسنشهد قريبا زيارة السيد فلاديمير بوتين إلى طهران".

وأضاف: إن دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ، ومواصلة المفاوضات بشأن خطة نقل الغاز الروسي عبر إيران، وشراء 50 ألف هكتار من الأراضي لبناء خط سكة حديد رشت - أستار لإكمال ممر الشمال - الجنوب ونقلها إلى روسيا بهدف بدء الدراسات الجيولوجية، من بين الفرص الجيدة التي تواجه البلدين".

واعتبر جلالي تطوير العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين مثالا آخر على تحسين العلاقات بين البلدين، وأكد: "تم ربط شبكتي مير وشتاب، وتم توفير إمكانية الاستلام والدفع عن طريق البنك للشركات الصغيرة والطلاب الإيرانيين في روسيا والسياح، وسيتم استكمال هذه الخطة في المستقبل".

وفي جزء آخر من اللقاء، وردا على أسئلة الحاضرين حول نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قال: "من الصعب التنبؤ بها".

وأضاف: "نحن متمسكون بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وكانت تصريحات قائد الثورة الاسلامية في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني(رض) حاسمة. إذا كان الأمريكيون يقصدون إلغاء حق تخصيب اليورانيوم، فستصل المفاوضات إلى طريق مسدود، ولكن إذا اعترفوا بهذا الحق، فستُحل القضايا بمرور الوقت".

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