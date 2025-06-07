حفيد الامام الخميني(رض) يلتقي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجّة الإسلام والمسلمين السيد علي الخميني، حفيد الإمام الراحل روح الله الخميني (رض)، التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس بمنطقة الحازمية شرق بيروت، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى لبنان.

وحضر اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، مجتبى أماني.

وخلال اللقاء، ثمّن الشيخ الخطيب في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، مواقف الإمام المؤسّس، مشيداً بـ"شجاعته وتضحياته وإخلاصه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة".

وقال الخطيب إن الإمام الخميني قاد "أعظم نهضة ثورية في العصر الحديث، استلهمت تعاليمها من جوهر الإسلام الأصيل"، وأضاف أن هذه النهضة المباركة واجهت الظلم والاستبداد، وأسّست لنظام إسلامي قوي لا يزال، رغم الحصار والعقوبات، يواصل دعم الشعوب المظلومة وقضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين.

وأكد الخطيب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تزال وفية لنهج الإمام الراحل في نصرة الحق ومساندة المقاومة في لبنان ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب جرائم فظيعة بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والدينية".

وختم الشيخ الخطيب بالإشارة إلى مقولة الإمام الخميني الشهيرة بأن "إسرائيل غدة سرطانية يجب استئصالها"، مؤكداً أن ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم من جرائم وعدوان يؤكد راهنية هذا الموقف ويبرهن على عمق بصيرته ورؤيته.

/انتهى/