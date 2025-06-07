تحليل التحولات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وباكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد هنأ محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، خلال اتصال هاتفي مع سيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للحكومة والشعب الإيراني الرفعة والازدهار.

وفي هذا الاتصال، تبادل وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وباكستان الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وسوريا، مؤكدين على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ورفاه وسعادة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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