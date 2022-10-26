52 جامعة إيرانية من بين أفضل الجامعات في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أفاد رئيس معهد أبحاث العلوم وتقنية المعلومات في ايران محمد حسن زاده بأنه استنادًا إلى أحدث تصنيف لقائمة أفضل الجامعات في العالم، لـ"يو. اس. نيوز" الذي تم نشره العام 2022، ادرجت 52 مؤسسة إيرانية بين أفضل المؤسسات في العالم وتعد جامعات "طهران" و "آزاد إسلامي" و "العلوم الطبية والخدمات الصحية بطهران" و "جامعة نوشيرواني الصناعية ببابل" و "جامعة شريف التكنولوجية" من أفضل خمس مؤسسات إيرانية في هذا التصنيف.

وأضاف: رغم أنها لم تندرج أسماء جامعات "بابل للعلوم الطبية وخدمات الرعاية الصحية"، و "كرمانشاه للتكنولوجيا"، و"قزوين للعلوم الطبية وخدمات الرعاية الصحية"، و"مراغة"، و"أروميه للعلوم الطبية وخدمات الرعاية الصحية"، و"زاهدان للعلوم الطبية وخدمات الرعاية الصحية" ضمن أفضل 2000 مؤسسة في العالم من وجهة نظر التقييم الشامل، لكنها لها مكانة عالمية في أحد المجالات العلمية لـ"يو.اس.نيوز".

وأوضح أنه في نسخة 2023 من تصنيف أفضل الجامعات في العالم لـ"يو.اس.نيوز"، تم جميعا إدراج أسماء 2000 مؤسسة من 95 دولة مختلفة في القائمة النهائية مستذكرا أنها في الإصدار السابق من نظام التصنيف هذا، كانت 44 مؤسسة من إيران من بين أفضل المؤسسات في العالم.

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