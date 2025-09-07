اكتشاف شحنة كبيرة من الوقود المُهرَّب في الخليج الفارسي وضبط 5 سفن وقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في معرض شرحه لهذا الخبر، قال رئيس جهاز القضاء في محافظة هرمزكان جنوب ايران: "في إطار تنفيذ خطة مكافحة التهريب المُنظَّم للوقود والمنتجات النفطية على مستوى المحافظة، وبالتنسيق مع المدعي العام والحرس الثوري في مدينة ميناب، ومنعًا لإهدار المال العام، نجح ضباط القاعدة البحرية في هذه المحافظة في اتخاذ إجراءات ضد المهربين، بعد ورود معلومات عن نقل شحنات كبيرة من الوقود المُهرَّب على سواحل ومصبات هذه المحافظة".

وتابع: بتنفيذ هذه العملية، نجح ضباط البحرية، بعد دوريات متواصلة، في ضبط خمس سفن ومركبتين تعملان في مجال تهريب الوقود.

وأشار رئيس قضاء هرمزكان إلى تدمير خط أنابيب بطول 7700 متر لنقل الوقود المهرب على ساحل منطقة ميناب المحمية، وقال: "قطع الضباط طريق نقل الوقود المهرب إلى قاع البحر بتدمير الخطوط الرئيسية وفروعها".

وأشار قهرماني إلى أن الوقود المكتشف سيتم تسليمه إلى شركة توزيع المنتجات النفطية وفقًا للإجراءات القانونية وأمر قضائي، وسيدخل دورة التوزيع القانونية.

وأشار إلى أن تهريب الوقود المنظم قد ألحق ضررًا بالغًا بالإنتاج الوطني وأضر بالنظام الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة، مؤكدًا: "سيستخدم النظام القضائي كل سلطاته لمنع أنشطة المهربين، وسيتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم".

انتهى/