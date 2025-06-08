ريابكوف: موسكو ترفض بقوة أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ترفض بشدة أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي جزء من مقابلة مع وكالة تاس، نُشرت اليوم، شدد ريابكوف على أن "أي خيار مرتبط بهجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية مرفوض تمامًا. مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى عواقب لا مفر منها وغير قابلة للتراجع، بما في ذلك العواقب الإنسانية والإشعاعية".

وأكد الدبلوماسي الروسي على ضرورة القيام بكل ما يمكن لتجنب تصعيد التوترات، الذي لن يساعد في الوصول إلى حل.

وأضاف: "تشهد روسيا تركيزًا أكبر من واشنطن لتحقيق اتفاق مع طهران بناءً على شروط مقبولة للطرفين، وهو اتفاق يمكن أن يسهل تجنب الأزمة".

وأشار ريابكوف إلى أن الطرفين لا يزالان يسيران في طريق المفاوضات. ورغم وجود مشاكل وقلق كبير، يبدو من تصريحات طهران وواشنطن أن الوصول إلى نتيجة مرضية لا يزال ممكنًا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تبذل جهودًا فعالة لإيجاد حل بين طهران وواشنطن بشأن القضية النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على أن "نحن نواصل جهودنا المستمرة بهدف المساعدة في البحث الديناميكي عن الحلول التفاوضية المطلوبة".

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