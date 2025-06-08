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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٢٧ م

أوليانوف يحذر من عواقب خطة غربية محتملة ضد إيران خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية

أوليانوف يحذر من عواقب خطة غربية محتملة ضد إيران خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية

حذّر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، من عواقب مشروع القرار الذي اقترحته الدول الغربية لطرحه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في مدونة كتبها ميخائيل أوليانوف في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم الاحد: "سيبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدًا الاثنين. نتوقع نقاشًا محتدمًا حول البرنامج النووي الإيراني، اذ تعتزم الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تقديم مشروع قرار في هذا الصدد. ومن المؤكد أن هذا الإجراء لن يُسفر عن نتائج إيجابية".

وتسعى الدول الغربية، في إطار جهودها السياسية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، إلى إحياء قضايا أُعلن إغلاقها قبل عشر سنوات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كوسيلة ضغط سياسي على إيران في خضم المفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك بصياغة قرار جديد في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وهو إجراء حذّرت إيران من أنه سيُقابل بردٍّ جادٍّ وحاسم.

رمز الخبر 1958987

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