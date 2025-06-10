وزير العمل الایرانی يتوجه إلى جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت أعمال المؤتمر مائة وثلاثة عشر لمنظمة العمل الدولية بحضور وفد ثلاثي من العمال واصحاب العمل والحكومة الإيرانية في 2 يونيو 2025، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

يُعقد هذا المؤتمر سنويًا ويعتبر أعلى هيئة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، حيث يجمع وفودًا ثلاثية من 187 دولة عضو بالإضافة إلى عدد من المراقبين والأفراد المؤثرين دوليًا.

ستتم مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعالم العمل واتخاذ القرارات بشأنها خلال هذا المؤتمر الدولي. ومن المقرر أن يلقي وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي كلمات في ثلاث جلسات، تشمل الجمعية العامة، ووزراء العمل في آسيا والمحيط الهادئ، والائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

تشمل أهم بنود جدول أعمال هذا المؤتمر "الحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل"، و"العمل اللائق في الاقتصاد الرقمي"، و"نقاش عام حول الأساليب المبتكرة لمواجهة العمالة غير الرسمية وتعزيز الانتقال إلى العمل الرسمي لتعزيز العمل اللائق"، و"المشاركة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في عام 2025".

كما سيجري وزير العمل، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع عدد من نظرائه لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التدريب المهني والتوظيف وغيرها.

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