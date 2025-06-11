دبلوماسية نمساوية سابقة: إيران تحت العقوبات أصبحت قوة عسكرية متقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مقابلة مع برنامج "موسكو ريبورتس" على قناة برس تي في، أشادت كنايسل بالتطورات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم العقوبات الغربية القاسية.

وأشارت الدبلوماسية النمساوية السابقة إلى أن الإيرانيين تمكنوا من تحقيق قوة عسكرية ملحوظة على الرغم من الضغوط. ولفتت إلى أن ما يميز إيران عن باقي دول المنطقة هو أنها اعتمدت على كفاءة الإيرانيين أنفسهم وعلى المعرفة والخبرة المحلية، ولم تعتمد على أي طرف خارجي.

وأضافت: "لم يعتمدوا أبداً على الغربيين للقيام بأي شيء"، مشيراً إلى أن شركات مثل "بريتيش بتروليوم" و"شل" كانت موجودة في إيران حتى عامي 2005-2006، عندما بدأت العقوبات القاسية، لكن في النهاية، قام الإيرانيون بتطوير كل شيء بأنفسهم.

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