نواب البرلمان يلتقون بقائد الثورة الاسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلن حجت الإسلام عليرضا سليمي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أن النواب سيعقدون هذا اللقاء بعد غدٍ (الأربعاء) مع قائد الثورة الاسلامية.

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