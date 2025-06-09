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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م

نواب البرلمان يلتقون بقائد الثورة الاسلامية

نواب البرلمان يلتقون بقائد الثورة الاسلامية

من المقرر أن يلتقي نواب مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء مع آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلن حجت الإسلام عليرضا سليمي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أن النواب سيعقدون هذا اللقاء بعد غدٍ (الأربعاء) مع قائد الثورة الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959009
یاسر المصری

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