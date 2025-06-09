السعودية تمنح جائزة "لبيتم" لإيران تقديراً لخدماتها الممتازة في الحج

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أقيمت مراسم اختتام حج 2025 بحضور وزراء ورؤساء هيئات الحج من العالم الإسلامي، تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربیعة، وزير الحج والعمرة السعودي، مساء يوم الأحد في المبنى المركزي لوزارة الحج في مكة.

وخلال هذه الفعالية، قدم المسؤولون السعوديون تقريراً عن التخطيط الذي تم لإقامة حج هذا العام، واستعرضوا نتائج تقييماتهم الفنية لأداء الدول الإسلامية المختلفة في تقديم الخدمات للحجاج.

كما تم تكريم منظمة الحج والزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الأولى كدولة متميزة في تقديم خدمات تنفيذية ممتازة للحجاج، حيث تم تسليم لوح تقدير وجائزة "لبيتم" من قبل وزير الحج السعودي إلى عليرضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

وشارك في حج هذا العام أكثر من مليون و600 ألف حاج، كان نصيب الحجاج الإيرانيين منهم 86 ألف و700 حاج. ومع عودة الحجاج من مكة في الثاني عشر من ذي الحجة، تقترب مناسك الحج من نهايتها، حيث ستبدأ عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد اعتباراً من الأربعاء.

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