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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٤ ص

بيات: نتواصل مع سلطات بلادنا بشأن عودة الحجاج

بيات: نتواصل مع سلطات بلادنا بشأن عودة الحجاج

صرح رئيس منظمة الحج نتواصل مع سلطات بلادنا بشأن عودة الحجاج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، خلال اجتماع لمديري قوافل الحجاج في مدينة مكة المكرمة: نتواصل باستمرار مع سلطات بلادنا، وندرس الإجراءات اللازمة لحل مشكلة عودة الحجاج إلى البلاد.

وأضاف: ستستضيف منظمة الحج الحجاج الذين ألغيت رحلاتهم أو ستلغى اليوم أو في الأيام القادمة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية، أعلن رئيس منظمة الحج: ستتخذ الجهات المعنية قرارًا بشأن وضع الأسطول الجوي، وبالطبع، ندرس أيضًا سيناريوهات أخرى، بما في ذلك عودة الحجاج برًا.

وخاطب بيات مديري قوافل الحج قائلاً: "نطمئن الحجاج وعائلاتهم بأن جميع إمكانيات الدولة تعمل جاهدة لتسهيل رحلة الحجاج، وأن المسؤولين الحكوميين السعوديين على تواصل معنا وأعربوا عن استعدادهم لأي مساعدة لتسهيل عودة الحجاج الإيرانيين".

/انتهى/

رمز الخبر 1959271

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