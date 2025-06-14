بيات: نتواصل مع سلطات بلادنا بشأن عودة الحجاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، خلال اجتماع لمديري قوافل الحجاج في مدينة مكة المكرمة: نتواصل باستمرار مع سلطات بلادنا، وندرس الإجراءات اللازمة لحل مشكلة عودة الحجاج إلى البلاد.

وأضاف: ستستضيف منظمة الحج الحجاج الذين ألغيت رحلاتهم أو ستلغى اليوم أو في الأيام القادمة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية، أعلن رئيس منظمة الحج: ستتخذ الجهات المعنية قرارًا بشأن وضع الأسطول الجوي، وبالطبع، ندرس أيضًا سيناريوهات أخرى، بما في ذلك عودة الحجاج برًا.

وخاطب بيات مديري قوافل الحج قائلاً: "نطمئن الحجاج وعائلاتهم بأن جميع إمكانيات الدولة تعمل جاهدة لتسهيل رحلة الحجاج، وأن المسؤولين الحكوميين السعوديين على تواصل معنا وأعربوا عن استعدادهم لأي مساعدة لتسهيل عودة الحجاج الإيرانيين".

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