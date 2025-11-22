عراقجي يؤكد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات بين ايران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الرضا رحماني فضلي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الصين، التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي اليوم.

وفي هذا اللقاء، قدم السفير الايراني لدى الصين تقريرًا عن المبادرات والإجراءات المتخذة، وعرض الخطط الجارية لتطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار وزير الخارجية إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الإيرانية الصينية وعزم قادة البلدين على تطوير وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادًا إلى الخطة الشاملة للتعاون المشترك بين البلدين والممتدة على مدى 25 عامًا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.