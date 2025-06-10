وزيرة الثقافة الروسية تلتقي وزير الثقافة الايراني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقوم وزيرة الثقافة الروسية بزيارة رفيعة المستوى إلى طهران لحضور الأسبوع الثقافي الروسي في طهران.

يرافق ليوبيموفا عدد من كبار المسؤولين الثقافيين من الاتحاد الروسي. ومن المقرر أن تُجري خلال إقامتها محادثات ثنائية ومشاورات ثقافية مع السلطات الإيرانية.

تُمثل زيارتها مرحلة جديدة من التبادل الثقافي بين طهران وموسكو، مع التركيز على تعزيز العلاقات في مجالات الفنون والتراث والصناعات الإبداعية.

من المقرر أن تستضيف إيران مهرجانًا ثقافيًا روسيًا في طهران وأصفهان في الفترة من ١٠ إلى ١٥ يونيو/حزيران ٢٠٢٥.

المهرجان ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة الروسية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية.

يندرج هذا الحدث في إطار جهود أوسع لتوسيع التعاون الثقافي والسينمائي بين إيران وروسيا، بما في ذلك المشاركة في القمم الثقافية.

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