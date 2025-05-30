وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية يزور أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية برئاسة عادل نجف زاده أنقرة، تركيا، وفور وصوله، استقبله بحفاوة كيهان تركمان أوغلو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الايرانية، وعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي.



في اليوم الأول، زار الوفد البرلماني التركي القاعة العامة للبرلمان، والتقى مع نعمان كورتولموش، رئيس البرلمان، ونوح يلماز، نائب وزير الخارجية، وعادل كارا إسماعيل أوغلو، رئيس لجنة التنمية والنقل والسياحة، ووحيد كيرشي، رئيس لجنة الشؤون الريفية والغابات والزراعة.



في اليوم الثاني، التقى وفدنا البرلماني مع أنور إسكورت، نائب وزير النقل والبنية التحتية، وسردار تشام، نائب وزير الثقافة والسياحة، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي. وشهدت هذه الاجتماعات مشاورات قيّمة ومثمرة من شأنها أن تُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.



خلال هذه الزيارة، تم التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية. كما ناقش ممثلو البلدين قضايا مثل الأسواق الحدودية المشتركة، وفتح معابر جديدة وتعزيز طرق الاتصال، وإقامة التبادلات بين المحافظات، والتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، وتشاوروا بشأنها.

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