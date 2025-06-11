صالحي: الأسبوع الثقافي الروسي فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، السيد عباس صالحي قال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الثقافة الروسية إن روسيا ليست مجرد دولة مجاورة لنا، بل كانت لدينا دائما علاقات تاريخية مع بعضنا البعض، وخاصة في مجال الثقافة، والتي استمرت في التاريخ المعاصر واليوم.

وأضاف بعض رموز الأدب والثقافة الروسية مألوفة لدى شعبنا لدرجة أنهم يشبهون شخصيات ثقافية وأدبية إيرانية، مثل بوشكين، ودوستويفسكي، وتشيخوف، وغيرهم من الفنانين الروس الذين عاش معهم العديد من الإيرانيين.

واعتبر أن الأسبوع الثقافي الروسي في إيران يوفر فرصة لتعزيز هذه العلاقات العميقة والتاريخية. متابعا سيكون حضور الوزيرة والوفد المرافق لها، والذين يعملون في مختلف القطاعات الثقافية والفنية، حدثا جديدا. بفضل المحادثات الطيبة التي أجريناها مع الوزيرة، تم طرح آفاق واسعة للعلاقات الثقافية والفنية بين إيران وروسيا. ستكون هذه المناقشات، بلا شك، بمثابة مقدمة لفعاليات جديدة ومثمرة لمستقبل علاقاتنا الثقافية.

ومن جانبها صرحت وزيرة الثقافة الروسية بوريسوفا لوبيمافا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الإيراني عباس صالحي، على هامش افتتاح الأسبوع الثقافي الروسي في إيران، بان مجموعة قيّمة من المنحوتات والحرف اليدوية الروسية عُرضت في معرض بطهران، وذلك بهدف تعريف الشعب الإيراني بالثقافة والفنون التقليدية لبلادها.

واعلنت وزيرة الثقافة الروسية، بوريسوفا لوبيمافا، بان الوفد المرافق لها يضم 130 من الفنانين مؤكدة ان روسيا تتمتع بتنوع ثقافي كبير وأن فنانين بارزين من جمهورية داغستان قد حضروا هذا البرنامج.

وأضافت قبل حوالي ساعة أو ساعتين، افتتحنا معرض الحرف اليدوية الروسية. تم عرض العديد من الحرف اليدوية من مدن مختلفة في روسيا في هذا المعرض.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية: تم جمع مجموعة قيمة من المنحوتات والحرف اليدوية من جميع مناطق روسيا وعرضت في هذا المعرض حتى تتمكنوا من التعرف على المزيد من الثقافة والفنون التقليدية لبلدنا، من غرب روسيا إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها، اختيرت أعمال فنية مميزة وعُرضت في المعرض.

واختمت قائلة: قبل نحو عامين، وفي إطار التعاون بين إيران وروسيا، سافر بعض الفنانين الإيرانيين إلى روسيا وأحضروا معهم أعمالهم الفنية. وقد استفدنا واستمتعنا أيضا بالفنون الفريدة لبلدكم في روسيا. كما أُقيم حفل موسيقي رائع في ذلك المعرض، نال استحسان الحضور وكان قد أُقيم في أحد أشهر المراكز الثقافية في موسكو، والآن، يشرفنا الحضور هنا عندكم.

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