تسجيل أقدم شجرة في إيران كتراث وطني بعمر يقارب 3800 عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقاً لما ذكره عليرضا إيزدي، مدير عام تسجيل وحماية الآثار والحفاظ على التراث المعنوي والطبيعي، فقد تم الاعتراف بشجرة "أرس مراد" التي تقع في قرية كشكويه التابعة لمدينة جيرفت في محافظة كرمان، والتي تُقدر أعمارها بين 3750 و3850 عاماً، كواحدة من أقدم وأهم المعالم الطبيعية في البلاد خلال اجتماع اللجنة.

وأضاف إيزدي أن "أرس مراد" لا تمثل فقط رمزاً للاستدامة والتاريخ الطبيعي في جنوب محافظة كرمان، بل تحمل أيضاً أهمية خاصة في حماية التراث الطبيعي للبلاد كونها واحدة من أقدم الكائنات الحية في إيران.

وأشار إيزدي إلى تسجيل تسعة معالم طبيعية أخرى خلال نفس الاجتماع، من بينها شلال "نياسر" في محافظة أصفهان، الذي يُعتبر شلالاً جميلاً ودائماً، ويُعد من أهم المعالم الطبيعية في المنطقة بفضل تنوعه النباتي ومناظره الطبيعية الخلابة.

كما أضاف أنه قد تم تسجيل موقح التنقيب عن المستحاثات "أشكفت" كاشان كأحد المواقع الجيولوجية المهمة والقيمة في محافظة أصفهان، والذي يحمل أهمية علمية وتاريخية كبيرة.

وأعلن إيزدي أيضاً عن تسجيل شلال "رودفرق" في محافظة كرمان، الذي أُضيف إلى قائمة التراث الطبيعي الوطني بفضل مناظره الطبيعية البكر وقيمه البيئية.

وأكد مدير عام تسجيل وحماية الآثار على أن تسجيل هذه المعالم الطبيعية، من أقدم الأشجار إلى الشلالات والمواقع الفوسيلية، يُعتبر خطوة مهمة في حماية الموارد الطبيعية للبلاد وتعزيز السياحة المستدامة، ويساهم في الحفاظ على الهوية الطبيعية والثقافية لإيران.

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