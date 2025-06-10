نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل احمديان في طهران اليوم الثلاثاء جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يزور البلاد على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة.

وفي هذا اللقاء، أشاد أحمديان بمقاومة وصمود اهل غزة، وقال: إن الكيان الصهيوني يرتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة قادة هذا الكيان المجرمين على هذه الأعمال الإجرامية أمام شعوب العالم الحرة.

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن واجب جميع فصائل المقاومة هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجريمة غير المسبوقة والحفاظ على الوحدة ضد العدو، مضيفًا: إن النصر على الظالم وعد إلهي حقيقي، وهذا الوعد سيتحقق.

ودعا أحمديان قادة الدول الإسلامية إلى دعم تحرير القدس من الغزاة الصهاينة بشكل كامل، وأكد: إن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم واجب إنساني وإسلامي يجب على الجميع القيام به.

من جانبه صرح جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في هذا اللقاء: إن الإمام الخميني (رض) أحيا قضية فلسطين في العالم بالثورة الإسلامية، وجبهة المقاومة مدينة لهذا الفكر الإسلامي الأصيل.

وفي إشارة إلى تكثيف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة، قال جميل مزهر: إن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا، بل تسعى إلى ترسيخ الاحتلال الصهيوني في غزة.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "بالإضافة إلى عمليات القتل الوحشية، دمّر المجرمون الصهاينة جميع البنى التحتية الأساسية في غزة، لكن الشعب الفلسطيني قاوم تحت هذه الضغوط، ولن يستسلم بإذن الله".

وأضاف جميل مزهر: "ان فصائل المقاومة حافظت على يقظتها ووحدتها في مواجهة العدو بإدراكها للمؤامرات الصهيونية".