أحمديان: سياسة إيران ثابتة في الجغرافيا السياسية الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نوقشت القضايا الإقليمية والثنائية خلال اتصال هاتفي بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.

وفي هذا الاتصال، قدم غريغوريان تقريرًا عن آخر مستجدات المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني، وأكد عدم وجود أي تغيير في مواقف أرمينيا بشأن طرق النقل الإقليمية.

وشكر أحمديان أرمينيا على موقفها المندد بالهجوم الصهيوني على إيران، وأكد أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ثابتة في ثباتها على الجغرافيا السياسية للمنطقة، وترى أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف الإقليمية.

وفي هذا الحديث، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

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