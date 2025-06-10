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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ م

متحدث لجنة الأمن القومي البرلمانية: لن نتنازل عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا قانونيا لايران

متحدث لجنة الأمن القومي البرلمانية: لن نتنازل عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا قانونيا لايران

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني النائب "إبراهيم رضائي" أن أعضاء اللجنة أكدوا في اجتماعهم اليوم على، أن الأمريكيين لا يحق لهم ابتزاز الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا قانونيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "رضائي" اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين : لقد جرى، خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تفعيل "آلية الزناد" والقضايا المتعلقة بالمفاوضات، حيث قدم حجة الإسلام "محمود نبويان" نائب رئيس اللجنة شرحا مسهبا حول هذه الالية.

واضاف، انه "وفقا لتقرير حجة الإسلام نبويان فإن إعادة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحظر المفروض على إيران ليس لها تأثير عملي جدي في ظل الحظر المفروض، لأن صادرات النفط والأنشطة المصرفية والمالية وغيرها تخضع لهذا الحظر حاليا".

وأشار المسؤول البرلماني الايراني إلى، أن "تجميد أصول الأشخاص وتفتيش الطائرات والسفن، قد ورد في قرارات مجلس الأمن قبل الاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة)، وقد ذُكرت هذه الأمور ذاتها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يدعو للقلق"؛ مردفا : يجب ألا نغض الطرف عن مصالح الشعب الإيراني في التعامل مع أوروبا وفي المفاوضات غير المباشرة التي نجريها مع الأمريكيين.

رمز الخبر 1959086

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