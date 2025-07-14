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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ ص

لاصحة لما نقلته قناة العربية عن المستشار الألماني بشأن تفعيل "آلية الزناد"

لاصحة لما نقلته قناة العربية عن المستشار الألماني بشأن تفعيل "آلية الزناد"

مانقلته قناة العربية عن المستشار الألماني بشأن طلب المانيا وفرنسا وبريطانيا من مجلس الأمن تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران في 15 يوليو، عار عن الصحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر موقع قناة العربية السعودية امس الأحد خبرًا يزعم أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن اليوم الأحد أن برلين، إلى جانب لندن وباريس، ستتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء (15 يوليو/تموز) لتفعيل "آلية الزناد" أو "سناب بك" في الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

نُشر هذا الادعاء من قِبل الشبكة السعودية، في حين ان البحث على الإنترنت يثبت أنه لا يوجد أى خبر بهذا الخصوص من وكالات الأنباء الرسمية الناطقة بالإنجليزية والعربية حتى الآن.

سبق أن هددت الدول الاوروبية الثلاث ضمنيًا، وتماشيًا مع سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بأنها تسعى لتفعيل "آلية الزناد"، إلا أن هذا الخبر الذي نقلته قناة العربية عن المستشار الألماني عارٍ عن الصحة.

هذا وأكد وزير خارجية بلادنا، عباس عراقجي، يوم السبت، أن "تفعيل آلية الزناد يعني نهاية دور أوروبا في القضية النووية".

/انتهى/

رمز الخبر 1960549
جواد ماستری فراهانی

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