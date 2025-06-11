ممثل إيران في الوكالة: أي قرار ضد إيران سيواجه رداً قوياً جداً

,أفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد حذر رضا نجفي، ممثل إيران لدى الوكالة، في حديثه عن القرار المناهض لإيران الذي قدمته ترويكا أوروبا (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) والولايات المتحدة، من أن رد فعل طهران سيكون "قوياً جداً" إذا تم التصديق على هذا القرار.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن نجفي، في حديثه معها رفض التقرير الأخير للوكالة حول المراقبة والتحقق في البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الاستنتاج "يفتقر إلى أساس قوي ومقنع"، وأن "الكثير من النقاط المذكورة في هذا التقرير تشير إلى قضايا سابقة".

وأكد ممثل إيران في الوكالة أن الادعاء بأن إيران لا تتعاون تماماً مع الوكالة هو ادعاء غير مقبول.

وأشار نجفي إلى أن هذا القرار قد تم تقديمه بدوافع سياسية.

وقدمت القوى الأوروبية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء (أمس) قراراً يدين ما وصفته بـ "عدم التزام إيران بالتزاماتها النووية" إلى المراقب النووي للأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون تحدثوا مع وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، تم تقديم هذا النص إلى الوكالة النووية مساء الثلاثاء، ويعتبر أحدث جهد دبلوماسي من الدول الغربية في إطار سنوات من الجهود للحد من الأنشطة النووية الإيرانية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا القرار مساء اليوم الأربعاء.

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