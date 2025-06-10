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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م

مؤمني: إيران تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) هذا العام

مؤمني: إيران تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) هذا العام

أعلن وزير الداخلية الايراني أن طهران ستستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير الداخلية إسكندر مؤمني في ختام لقائه مع أسد مجيد خان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، بأنه كان اجتماعًا ممتازًا، وتمت مناقشة وتبادل العديد من القضايا المهمة. ومن هذه القضايا انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، الذي عُقد آخر مرة عام 2010، وقد مضى وقت طويل على ذلك.

وأضاف: "تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عقده في طهران هذا العام. ومن القضايا المهمة الأخرى تشكيل "شرطة منظمة التعاون الاقتصادي"، التي بدأت مناقشات الخبراء بشأنها، ونأمل أن تُعتمد وثيقتها النهائية في الاجتماع الوزاري".

وتابع وزير الداخلية: "لم يتبق سوى بعض الأمور المتبقية بشأن تشكيل هذه المؤسسة وهي موقع الأمانة العامة وبعض الأمور الثانوية الأخرى والتي نأمل أن نصل إلى حل نهائي لها في الاجتماع القادم وسوف يتم تشكيل هذه المؤسسة بشكل رسمي أيضاً".

رمز الخبر 1959087

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