الأمين العام لمنظمة ایکو للتعاون الاقتصادي يُشيد بالعالم الجليل أبو علي سينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الأمين العام لمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، أسد مجيد خان، وضيوف آخرون من المؤتمر الدولي الثالث للسياحة الصحية، مراسم التأبين للعالم الجليل ابو علي سينا.

كما وصل وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، إلى همدان لحضور مؤتمر السياحة الصحية الدولي للدول الأعضاء في منظمة ايكو.

وانطلق اليوم، ١١ يونيو، مؤتمر ومعرض السياحة الصحية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، ويستمر حتى ١٣ يونيو في همدان.

وتضم منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي دول إيران، وتركيا، وجمهورية أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وكازاخستان، وتركمانستان.

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