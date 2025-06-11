اصفهان تعلن استعدادها لتوزيع مليون وجبة غذائية بمناسبة عيد الغدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في تصريح له خلال اجتماع لإحياء ذكرى عقد الإمامة والولاية، أكد حجت الإسلام عليرضا ناجي على أهمية إعادة قراءة مكانة الإمامة في الفكر الإسلامي ودورها في تعزيز التماسك الاجتماعي. وأوضح أن هناك برامج متعددة تهدف إلى تعزيز المعرفة الدينية ونشر الثقافة الولائية خلال هذه الأيام، حيث تعكس كل منها حب الناس وولائهم لهذه المفاهيم الأساسية.

وشدد ناجي على أن الإمامة قضية عميقة فكرية وثقافية، متوقعًا من وسائل الإعلام تسليط الضوء على الرسالة الصحيحة للغدير، وضرورة توضيح الكلمات التي ألقاها الرسول في خطبة الغدير. وأكد أن النبي قد أبرز في خطبته أولوية حجة الله على جميع الخلق، وأن إدارة العالم حول محور حجة الله وولي الله ستؤدي حتمًا إلى الكمال والصلاح.

وأشار ناجي إلى البرامج البارزة خلال عقد الإمامة والولاية، متحدثًا عن "المأدبة الكيلومترية" للغدير، التي تُنفذ في ثلاثة مسارات في مدينة أصفهان. المسار الأول يمتد من جسر الحضارة إلى ميدان زرين كوب في شارع معراج، حيث ستبدأ المأدبة يوم السبت من الساعة 9 صباحًا لتقديم الطعام لـ 110,000 شخص. المسار الثاني هو موكب الفرح، الذي سيقام يوم السبت في الساعة 4:30 بعد الظهر من ميدان الثورة إلى ميدان الإمام حسين . أما المسار الثالث، فسيكون من ميدان الشهداء إلى ميدان الإمام حسين، وسيبدأ أيضًا في صباح يوم عيد الغدير الساعة 9 صباحًا.

كما أعلن رئيس مجلس التنسيق للإعلانات الإسلامية عن إقامة احتفالات محلية خلال عقد الإمامة والولاية بالتعاون مع الإدارات الثقافية لبلدية أصفهان في المناطق الخمسة عشر، حيث يتم تنفيذ حوالي ألف برنامج في المدينة.

وأشار إلى إقامة مراسم في ميدان الإمام علي (ع) بالتعاون مع المنظمة الثقافية والترفيهية لبلدية أصفهان ومجموعة الباسيج في منطقة الإمام الصادق (ع)، حيث يتم عرض برنامج فني في "حديقة الفن" بمشاركة مهران رجبي و مهدي رعنائي، والذي يتناول الربط بين الغدير وولاية الثورة الإسلامية وقضية الشهداء.

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