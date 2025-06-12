السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي ومعه الامريكي حولوا توزيع المساعدات في غزة لوسيلة إبادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حركة انصار الله اليمنية السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي: العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي الوحشي مستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى 20 شهرا.

وأضاف: حصيلة جرائم العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع أكثر من 2400 من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار السدي الحوثي انه وصلت نسبة الإبادة من السكان في قطاع غزة قرابة 9% وهي نسبة عالية جدا ربما لا سابقة لها فيما قد جرى من الحروب في العصر الحديث.

وتابع: العدو الأمريكي يعمد إلى هندسة عملية الإبادة بالتجويع مع الإبادة بالقتل من خلال مصائد الموت ومراكز الإعدام،‌مؤكدا ان العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي سعوا لتحويل توزيع المساعدات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى وسيلة إبادة.

واضاف: عملية التجويع جريمة كبيرة جدا تتنافى مع كل القيم والأخلاق، العدو الإسرائيلي تنكر لكل القوانين والأعراف من خلال تحويل مسألة توزيع المساعدات إلى مصائد للموت ومراكز للإعدام، مشيرا إلى ان العدو الإسرائيلي يتحكم بعملية التوزيع فما إن يجتمع الجائعون من أبناء الشعب الفلسطيني حتى يقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

ووصف السيد الحوثي المشاهد لعمليات إطلاق النار بشكل عشوائي وجماعي للمنتظرين للمساعدات هي مشاهد مأساوية جدا تكشف فظاعة الجريمة.

واضاف: العدو الإسرائيلي يجعل الشعب الفلسطيني بين حالة من حالتين: إمام الموت جوعا أو الذهاب لمراكز يسميها بمراكز توزيع المساعدات لقتلهم.

وقال: استهداف المنتظرين للمساعدات هي من أبشع الجرائم ومن أسوأ أشكال الاستغلال.