ويتكوف: إسرائيل عاجزة عن التعامل مع رد إيران الساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل تقرير أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: حذر ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من رد إيران على أي هجوم عليها.

وأكد ويتكوف في تصريحاته أن رد إيران على أي عدوان من الكيان الصهيوني سيخلف ضحايا كثر، إذ من المرجح أن ترد إيران على العدوان بشكل واسع النطاق.

واشار إلى انه سيتجاوز رد إيران القدرات الدفاعية للكيان الصهيوني، وسيتسبب في خسائر بشرية وأضرار جسيمة. كما أعرب ويتكوف عن قلقه من أن الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني لا تستطيع الصمود في وجه هجوم بمئات الصواريخ الإيرانية.

وأمس، قال العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع الايراني، للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "في حال ارتكاب العدو خطأً أو أي عدوان على بلدنا، فإن الخسائر في الجانب الآخر ستكون بالتأكيد أكبر من خسائرنا".