سماع دوي انفجارات في مدينة نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سمع فجر اليوم سماع دوي انفجارات في محافظة أصفهان، وخاصة في المنطقة الشمالية قرب مدينة نطنز التي تقع فيها منشاة نووية..

ويقول مسؤولون محليون إنهم يقومون بالتحقيق بشأن الانفجارات.

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