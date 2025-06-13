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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٤ ص

سماع دوي انفجارات في مدينة نطنز

سماع دوي انفجارات في مدينة نطنز

سمعت فجر اليوم الجمعةأصوات انفجارات في محافظة أصفهان بالقرب من مدينة نطنز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سمع فجر اليوم سماع دوي انفجارات في محافظة أصفهان، وخاصة في المنطقة الشمالية قرب مدينة نطنز التي تقع فيها منشاة نووية..

ويقول مسؤولون محليون إنهم يقومون بالتحقيق بشأن الانفجارات.

/انتهى/

رمز الخبر 1959180
جواد ماستری فراهانی

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