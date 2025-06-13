الرياض تدین العدوان الصهيوني على إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».
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أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد «للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية».
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».
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