الرياض تدین العدوان الصهيوني على إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».

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