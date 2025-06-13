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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٥١ ص

الرياض تدین العدوان الصهيوني على إیران

الرياض تدین العدوان الصهيوني على إیران

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد «للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية».

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».

/انتهى/

رمز الخبر 1959190

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