 انعقاد جلسة خاصة للحكومة الإيرانية؛ الرئيس مسعود بزشكيان سيتحدث إلى الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حساب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) منشوراً حول العدوان الإسرائيلي اليوم على إيران، جاء فيه: "منذ اللحظة الأولى للهجوم الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني وحتى الآن، تولى رئيس الجمهورية وفريق الحكومة إدارة الموقف، وتم عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لهذا الغرض؛ وسيتحدث الدكتور بزشكيان قريباً إلى الشعب. بإذن الله، سيندم الكيان الصهيوني على فعلته اليوم."

يُذكر أن الهجوم الإرهابي الذي شنه كيان الاحتلال الصهيوني على إيران أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نخبة من العلماء النوويين والقادة العسكريين، من بينهم اللواء حسين سلامي، اللواء محمد حسين باقري، واللواء غلام علي رشيد.

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