قاليباف: لقد حان وقت الانتقام... الانتقام سيكون بأي وسيلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، عدوان الكيان الصهيوني على بلدنا.

وقال لقد تلطخت يد العصابة الصهيونية الإجرامية والإرهابية مرة أخرى بدماء القادة والمجاهدين في إيران؛ أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لأبناء وطننا الأبرياء، ولأسر الشهداء الكريمة، وللقائد الأعلى للثورة الإسلامية.

أثبت الكيان الصهيوني المجرم، بهجماته على الأحياء السكنية، أن أكبر عدو للبشرية وأشرّ عدو للشعب الإيراني، لكن ردّاً أليماً من مجاهدي الإسلام، وعقاباً قاسياً ومؤسفاً ينتظرهم وأنصارهم؛ آن الأوان للانتقام، وسيُنفذ بكلّ الوسائل والأساليب. لن نتخلى عنهم، وسنُنزل بهم عقاباً قاسياً. هم من بدأوا هذه القصة، وسنُنهيها إن شاء الله.

إنّ الشعب الإيراني الكريم يعرف أبناءه الأوفياء في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فالشهادة شغفهم الدائم، وهم يُضحّون بأرواحهم فداءً للوطن ورجال الجهاد، وهم مستعدّون لمواجهة مصير العدوّ المرير؛ إن شاء الله.

نقسم بالله بدماء إخواننا الشهداء الطاهرة أن ندافع عنكم وعن وطننا الحبيب صمودًا حتى آخر رمق. دماء الشهداء نبراسٌ لنا، وقد تعلمنا منكم درس الصمود والثبات. سنحرم على أعدائكم النوم، وسيركع لكم العدو من جديد. وينصر الله من ينصره، إن الله قوي عزيز.

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