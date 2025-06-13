وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لمواصلة الحرب لسنوات قادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع أضاف في تصريح له: "هذا الكيان الخبيث لن يبلغ أمانيه الدنيئة، واستشهاد رفاق السلاح لن يؤدي إلا إلى تعزيز العزم الراسخ لدى مجاهدي الإسلام للقضاء على هذا العدو الجبان".

وتابع الوزير: "استهداف منازل المدنيين وسكانها يكشف بوضوح عن الطبيعة الحيوانية لهذا الكيان. وإن اغتيال واستشهاد القادة وعدد من أبناء شعبنا لن يضعف بأي حال من الأحوال إرادة القوات المسلحة أو الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الدفاع. هذه الجريمة الصهيونية ستعجّل بنهاية هذا الكيان المشؤوم، وتعزز من العزم الوطني والقدرة الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسقاطه".

وأكد نصيرزاده: "نحن ندعم قواتنا الميدانية بالكامل، وقد زوّدناها مؤخرًا بعدد من المنظومات المجربة والناجحة في الاختبارات الأخيرة. وسيتلقى المجرمون الصهاينة حتمًا ردًا قاصمًا ومزلزلًا من قواتنا المسلحة".

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