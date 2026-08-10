تعيين اللواء أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين العميد في الحرس الثوري أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري الإسلامي.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

العميد في الحرس الثوري أحمد وحيدي،

نظراً إلى الاستشهاد المشرف والمفعم بالعزة للفريق الشهيد في الحرس الثوري محمد باكبور على يد العدو الصهيوني–الأمريكي، وبالنظر إلى خدماتكم القيّمة وخبراتكم الثرية، أعيّنكم، بعد منحكم رتبة لواء، قائداً عاماً للحرس الثوري الإسلامي.

وفي ظل الظروف التي يواجه فيها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس مواجهة استراتيجية ومصيرية مع الاستكبار العالمي، يُنتظر تحقيق الأهداف التالية:

الارتقاء المستمر والشامل بالقدرات بهدف تحقيق أقصى درجات الردع، والاستعداد الذكي لتنفيذ عمليات هجومية قوية ضد العدو.

الارتقاء بالمستوى الثقافي في مؤسسة الحرس الثوري وتعزيز التقوى والبصيرة والروح الثورية باعتبارها جوهر شخصية أفراد الحرس وقادته.

توسيع نطاق الإدارة والقيادة القائمة على الأسس المعنوية والعلمية والمهارات الحديثة في مختلف المستويات التنظيمية.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي