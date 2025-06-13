عراقجي: امريكا بصفتها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، تتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة لعدوانه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الهجمات العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على بلادنا، اتصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، هاتفيًا بوزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، معربًا عن تعازيه في استشهاد القادة العسكريين الإيرانيين وغيرهم من المواطنين الأبرياء، واصفًا الهجوم بالعمل العدواني، ومدينًا بشدة هذه الهجمات البربرية.

وشكر وزير الخارجية الايراني بدوره المملكة العربية السعودية على الاتصال وموقفها في إدانة عدوان النظام الصهيوني على إيران، مؤكدًا: "ما كان هذا العدوان ليحدث لولا تنسيق الولايات المتحدة وموافقتها". وأضاف: "إن حكومة الولايات المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي للنظام الصهيوني، تتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة لهذا العمل".

ووصف عراقجي الهجمات على المنشآت النووية والمناطق السكنية بالعدوان السافر، وقال: "بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الرد على هذا العدوان حق مشروع لإيران، وستدافع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سيادة البلاد بكل قوتها".

وأشار عراقجي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة العمل العدواني للنظام الصهيوني.

/انتهى/