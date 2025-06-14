تعيين العميد السيد مجيد موسوي قائداً للقوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص الحكم الذي أصدره سماحة قائد الثورة الإسلامية التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

العميد السيد مجيد موسوي

نظرًا لاستشهاد العميد أمير علي حاجي زاده على يد الكيان الصهيوني الغاشم، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، وبفضل مؤهلاتك وتجاربك القيمة، أعيّنك قائدًا للقوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.

كما نتوقع منكم تعزيز القدرات الشاملة والاستعداد في الأقسام الصاروخية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الجهوزية والحضور القوي في الفضاء، وتعزيز التقوى والبصيرة لدى العاملين، والارتقاء بالأسس الروحية في مسيرة بناء القوة بما يتناسب مع تطلعات الثورة الإسلامية.

في يوم عيد الغدير السعيد، أطلب من الله تعالى أن يرفع درجات الشهيد ومقامه العالي، وأن يجعله من جملة أولياء الله، ومن خاصة صحبة مولى الموحدين، الإمام علي عليه السلام. كما أرى من الضروري أن أعبّر عن تقديري وامتناني للخدمات القيّمة والأساسية التي قدمها خلال فترة قيادته.

وأسأل الله التوفيق للجميع.

سيد علي الخامنئي

24/3/1404"

/انتهى/