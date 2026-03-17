الهلال الأحمر الإيراني : 67 ألف وحدة سكنية في البلاد تعرضت للعدوان الصهيو-الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن بيان الهلال الأحمر الإيراني الصادر اليوم الثلاثاء : ان 67,414 وحدة سكنية مدنية على مستوى البلاد تضررت من جراء الحرب، بما في ذلك 9,218 وحدة تجارية، بالإضافة إلى 18,180 وحدة سكنية في العاصمة طهران تعرضت لأضرار مباشرة أو غير مباشرة، ولحقت اضرار جسيمة ايضا بـ 236 مركزا صيدلاني وعلاجي وصحي ومركز إسعاف.

وتابع البيان : لم تسلم المدارس من الهجمات، حيث تضررت 498 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى استشهاد 206 من التلاميذ والموظفين، وإصيب 154 آخرين، وتعرض 17 مركزا تابعا للهلال الأحمر الايراني لأضرار بالغة، كما خرجت 37 مركبة إسعاف عن الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر الإيراني استشهاد مسعف واحد من كوادره، أثناء تأدية واجبه الإنساني، وإصابة 10 آخرين.

وختم الهلال الأحمر الإيراني بيانه بتوجيه دعوة للمواطنين إلى تقديم البلاغات للجهات المعنية بشان المناطق المتضررة عبر الرقم 112؛ مؤكدا بأن 100 ألف مسعف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الاغاثية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.