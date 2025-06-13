 وزير الخارجية الإيراني يبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على عدة نقاط في إيران، بما في ذلك العديد من المقرات العسكرية والمنشآت النووية والمباني السكنية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من القادة العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء، وصف سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، هذا العمل العدواني بأنه إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية على الفور.

وفي هذه الرسالة، أكد وزير الخارجية أن هجمات الكيان الصهيوني تشكل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامة أراضيها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وتعتبر عدوانا واضحا على إيران.

ودعا عباس عراقجي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، وأضاف: يجب على المجلس أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق، وأن يدين هذا العدوان بشدة، وأن يتخذ خطوات فورية وملموسة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي.

كما أكد وزير الخارجية عزم إيران على الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

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