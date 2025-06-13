استشهاد 18 شخصا اثر هجمات للکیان الصهيوني علی تبريز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية أعلنت في بيان بشأن عدوان الكيان الصهيوني أن 18 شخصا استشهدوا نتيجة هجمات النظام الصهيوني في تبريز.

وجاء في هذا البيان:

تخليداً لذكرى شهداء العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على بلدنا الحبيب والفخور إيران؛ نفيد المواطنين الكرام في المحافظة أنه منذ صباح اليوم تعرضت 11 نقطة في مناطق مختلفة من المحافظة لغارات جوية من قبل النظام الصهيوني، بما في ذلك 7 نقاط في محيط تبريز، ونقطتين في قضاء بستان آباد، ونقطة واحدة في قضاء مراغة، بالإضافة إلى القاعدة الجوية الثانية وجزء من مدرج مطار الشهيد مدني في تبريز.

حتى الآن، استشهد 18 شخصًا وأصيب 35 مواطنًا نتيجة هذا الهجوم الوحشي.

وأضاف أنه إضافة إلى ذلك فإن مرافق البنية التحتية في المحافظة مستقرة والخدمات للمواطنين مستمرة دون أي انقطاع أو خلل.

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