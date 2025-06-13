عدوان صاروخي صهيوني على محيط مدينة قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعرضت الدفاعات الجوية لمدينة قم لهجوم صهيوني في منطقة مدينة الطباعة والنشر ومدينة محمود آباد الصناعية في بداية طريق طهران.

في أعقاب الغارات الجوية التي شنها الکیان الإسرائيلي على سماء منطقة قم العامة، دخلت بعض قواعد مجموعة الدفاع الجوي في اشتباكات مع أهداف معادية.

يشار إلى أن شهود عيان أفادوا برؤية أعمدة الدخان جراء الانفجار في ثلاث نقاط بالقرب من قواعد دفاع السيدة المعصومة (عليها السلام).

وتم إرسال قوات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكوارث التابعة لبلدية قم إلى المنطقة من أجل الاستعداد الكامل لتقديم الخدمات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن حجم الحادث والإصابات المحتملة.

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