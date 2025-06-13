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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٤ م

عدوان صاروخي صهيوني على محيط مدينة قم

عدوان صاروخي صهيوني على محيط مدينة قم

قبل دقائق قليلة، نفذ الكيان الصهيوني عدة هجمات صاروخية في محيط مدينة قم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعرضت الدفاعات الجوية لمدينة قم لهجوم صهيوني في منطقة مدينة الطباعة والنشر ومدينة محمود آباد الصناعية في بداية طريق طهران.

في أعقاب الغارات الجوية التي شنها الکیان الإسرائيلي على سماء منطقة قم العامة، دخلت بعض قواعد مجموعة الدفاع الجوي في اشتباكات مع أهداف معادية.

يشار إلى أن شهود عيان أفادوا برؤية أعمدة الدخان جراء الانفجار في ثلاث نقاط بالقرب من قواعد دفاع السيدة المعصومة (عليها السلام).

وتم إرسال قوات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكوارث التابعة لبلدية قم إلى المنطقة من أجل الاستعداد الكامل لتقديم الخدمات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن حجم الحادث والإصابات المحتملة.

/انتهی/

رمز الخبر 1959236
جواد ماستری فراهانی

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