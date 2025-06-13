نجاح الدفاع الجوي لطهران في التصدي لموجة هجمات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظومة الدفاع الجوي لمدينة طهران تمكنت قبل دقائق من اعتراض وتدمير المقذوفات المعادية التي أطلقتها قوات الكيان الصهيوني في سماء العاصمة بنجاح تام.



ووقعت هذه الاشتباكات الجوية في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ببسالة واستعداد، من تدمير جميع المقذوفات التي أطلقتها قوات الاحتلال الصهيوني.



وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الإيرانية، وبعد المفاجأة الأولية للهجوم، أعادت بسرعة نشر وتفعيل قدراتها الدفاعية، ونجحت في صد الهجوم بالكامل.



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