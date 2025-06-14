3 قتلى إسرائيليين و90 مصابا جراء القصف الإيراني لمواقع في "تل أبيب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت منظمة الطوارئ التابعة للكيان الصهيوني أن الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 90 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى "وولفسون" في تل أبيب أنه تم استقبال 21 مصاباً نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على المدينة. كما أفاد مستشفى "إيخيليف" باستقبال 52 جريحاً جراء هذه الهجمات.

ووفقاً للتقارير الإعلامية العبرية، فإن القتلى الثلاثة في الهجمات الصاروخية الإيرانية كانوا في مستوطنة "ريشون لتسيون" الواقعة جنوب تل أبيب.

تشير التقارير إلى أن عدد القتلى والجرحى بين الصهاينة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، حيث فرضت سلطات الاحتلال رقابة شديدة على إعلان أعداد الضحايا.

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